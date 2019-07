31-jähriger Vater vorläufig festgenommen : Kleinkind tot in Wohnung aufgefunden

Essen Als Folge eines Hitzeschocks soll ein zweijähriges Kind am Samstagmorgen in Essen verstorben sein. Ursache war jedoch wohl nicht einfach die Hitze. Gegen den Vater erging noch am Wochenende ein Haftbefehl wegen Mordverdacht.

Am Samstagmorgen gegen 11.20 Uhr wurde die Polizei Essen über ein lebloses Kleinkind in einer Wohnung am Ellernplatz informiert. Als die Rettungskräfte dort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod eines zweijährigen Jungen feststellen, das geht aus einer Meldung der Polizei Essen hervor. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der zweijährige Junge nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Entsprechend verständigten die Beamten die Mordkommission. Bei der Obduktion des Kindes am Samstagnachmittag zeigten sich Anzeichen, dass der Junge aufgrund eines Kreislaufversagens in Folge eines Hitzeschocks gestorben ist. Außerdem zeigte das Kind deutliche Anzeichen stark mangelnder Flüssigkeitszufuhr. Der Vater des Kindes, ein 31-jähriger Essener sowie die 21-jährige Mutter des Kindes wurden festgenommen. Mittlerweile ist die Mutter wieder entlassen worden. Die beiden Geschwister (ein uns vier Jahre alt) des verstorbenen Kindes wurden vorsorglich dem Jugendamt übergeben. Der Vater wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgte und Haftbefehl wegen Mordes erließ. Die Ermittlungen dauern an.

