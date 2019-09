Mann aus Kettwig gefasst : 28-Jähriger ließ Dackel aus seinem Auto und flüchtete vor Polizei

Essen Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto hatte ein Mann in Essen Fahrerflucht begangen. Seine Dackeldame ließ er vorher jedoch aus seinem Auto. Der Fall ist nun aufgeklärt.

Der Unfall und spektakuläre Flucht ereigneten sich am vergangenen Freitag. Nun ist klar: Bei dem flüchtigen Autofahrer handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus dem Saalekreis. Dieser soll am Freitagmorgen gegen 5.55 Uhr in Kettwig gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren sein.