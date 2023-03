Polizei sucht Zeugen Brandstifter zünden mehrere Autos in Essen an

Am frühens Sonntagmorgen meldeten mehrere Anwohner die brennenden Fahrzeuge auf der Katernberger Straße und der Straße Schonnebeckhöfe der Polizei. Gegen vier Uhr kam über den Notruf zunächst die Meldung über zwei brennende Fahrzeuge an der Katerberger Straße/Alte Kirchstraße, berichtet die Polizei am Sonntagmorgen. Als die Beamten eintrafen, hatte die Feuerwehr den weißen Renault und den schwarzen Dacia bereits gelöscht. Beide Autos seien in deutlichem Abstand zueinander geparkt gewesen, so die Polizei.