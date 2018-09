Essen: Kaninchen fährt in Bahn mit

Kaninchen allein in der Bahn unterwegs

Tierischer Schwarzfahrer in Essen

Essen Ein alleinreisendes Kaninchen ist am Freitagmorgen im Regionalexpress RE2 von Düsseldorf nach Essen gefahren. Es hatte Möhren als Proviant - doch vom Besitzer fehlt jede Spur.

Das Nagetier saß laut Polizei mit einem Vorrat an Möhren versorgt in einer Transportbox - vom Halter jedoch keine Spur. Daraufhin habe sich eine Mitreisende des Kaninchens angenommen und die Bundespolizei verständigt, die es im Essener Hauptbahnhof in Empfang nahm.