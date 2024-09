14 Jahre alte Chatpartnerin missbraucht K.-o.-Tropfen im Apfelsaft – 18-Jähriger muss ins Gefängnis

Ein 18-Jähriger aus Essen ist am Donnerstag (19.September) wegen Vergewaltigung zu dreieinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Der Angeklagte soll eine 14 Jahre alte Chatpartnerin bei einem Treffen im Januar mit K.-o.-Tropfen betäubt und dann in einen Kellerraum verschleppt und dort missbraucht haben. Die Drogen waren laut Urteil des Essener Landgerichts in einer Flasche mit Apfelsaft.