Gewalttat in Essen Jugendliche schlagen 15-Jährigen zusammen und berauben ihn

Zwei Jugendliche sollen laut Polizeiermittlungen einen 15-Jährigen in Essen in einen Hinterhalt gelockt, zusammengeschlagen und ihm das Handy geraubt haben. Der 15-Jährige kam mit schweren Verletzungen stationär in ein Krankenhaus. Die beiden verdächtigen Essener – ein ebenfalls 15-jähriger Vietnamese und ein 14 Jahre alter Deutscher – seien vorläufig festgenommen worden. Das geraubte Handy sei bei ihnen gefunden worden, hieß es im Polizeibericht.