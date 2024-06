Instabiler Stollen unter Häusern in Essen „Das ist mit Sicherheit eine Sache von Wochen, nicht Tagen“

Nach der Räumung eines Doppel-Hochhauses in Essen in der Nacht zum Samstag wegen eines Bergbauschadens müssen die 83 Mieter für längere Zeit in Notquartieren bleiben. „Das ist mit Sicherheit eine Sache von Wochen, nicht Tagen“, sagte ein Sprecher der Essener Wohnungsgesellschaft Wohnbau eG am Sonntag. Die Gesellschaft werde zu Wochenbeginn nach Lösungen für eine mittelfristig passende Unterbringung der Mieter sorgen. Miete müssten die Menschen für die Zeit natürlich nicht zahlen.