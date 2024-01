Große Abzocke in Essen Influencer sammelt für Obdachlosen und behält Zehntausende Euro selbst

Wie die Polizei Essen am Freitag mitteilt, sei der 24-Jährige einer Streife vom Ordnungsamt bereits am 16. August aufgefallen. Dort trafen sie ihn in der Essener Innenstadt. Ein Mitarbeiter erkannte den Mann aus einem Video aus dem Social Web. Der Influencer mit über 854.000 Followern auf Tiktok und fast 400.000 bei Instagram startete in dem Video einen Spendenaufruf für ihn.