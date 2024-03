Unbekannter stiehlt Gold und Bargeld Hundertjährige in Essen ausgeraubt

Eine Hundertjährige ist in ihrer Wohnung in Essen von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Dienstag (5. März 2024) mitteilte, kletterte der Täter am Montag (4. März 2024) über einen Zaun und stieg dann über eine Terrassentür in die Wohnung der Frau im Stadtteil Bochold. Dort habe er der hochbetagten Frau trotz ihres Widerstands eine Goldkette vom Hals gerissen.