Vorfall in Essen Hund beißt Kleinkind mehrfach in den Kopf – Halter flüchtet

Nach bisherigen Ermittlungsstand hielt sich eine Mutter mit ihrem 13 Monate alten Sohn vor dem Haupteingang eines Hundesportvereins an der Straße Gleisdreieck auf. Ein ihr unbekannter Hund lief von außerhalb des Vereinsgeländes auf ihren Sohn zu und biss ihm unvermittelt mehrfach in den Kopf. Die Mutter stürzte sich daraufhin auf den Hund und schlug auf das Tier ein. Als ein unbekannter Mann nach dem Hund rief, ließ das Tier von dem Kleinkind ab. Halter und Hund verschwanden daraufhin in den gegenüberliegenden Wald. Der Junge wurde durch die Hundeattacke schwer verletzt.