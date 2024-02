Autofahrer eingeklemmt Horrorunfall auf der A40 – Lkw bilden keine Rettungsgasse

Am Montagmorgen, 19. Februar, gegen 6 Uhr ist es auf der Bundesautobahn A40 in Fahrtrichtung Bochum, kurz vor der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Süd, zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Das berichtete die Feuerwehr Essen am Montagmittag.