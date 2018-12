Maßnahme gegen überfüllte Kirche: Heiligabend-Gottesdienst in Essen nur mit Eintrittskarte

Essen An Heiligabend sind die Kirchen immer voll. Manchmal so voll, dass Rettungswege nur noch zu erahnen sind. Eine Kirchengemeinde in Essen pocht jetzt auf Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen - und verteilt Eintrittskarten.

Die stark besuchten Heiligabend-Gottesdienste einer evangelischen Kirchengemeinde in Essen können in diesem Jahr nur mit einer kostenlosen Eintrittskarte besucht werden. Grund seien Sicherheitsbestimmungen, nach denen niemand im Gottesdienst stehen dürfe, sagte Christiane Imhof, die stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums der Gemeinde in Essen-Haarzopf, am Montag. Anlass für die Regelung seien „unschöne Diskussionen“ im vergangenen Jahr am Eingang gewesen, als zu viele Menschen in die Kirche wollten. „Es entstand eine erhebliche Missstimmung am Heiligabend.“