Prozess vor dem Landgericht Haushaltshilfe in Essen wegen Mordes an 86-Jähriger verurteilt

Wegen des Mordes an ihrer Kundin ist eine ehemalige Reinigungskraft vom Landgericht Essen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht in der nordrhein-westfälischen Stadt sprach die 30-Jährige auch des vierfachen Diebstahls schuldig, wie eine Sprecherin am Freitag (10. Mai 2024) sagte. Das 86 Jahre alte Opfer war am 30. Mai vergangenen Jahres getötet worden. Die 30-Jährige hatte gestanden, die Seniorin geschlagen, getreten und anschließend erstochen zu haben.