Mord in Essen 86-Jährige erstochen – Haushaltshilfe legt Geständnis ab

Mit einem Geständnis hat am Mittwoch in Essen der Mordprozess gegen eine Haushaltshilfe begonnen. Die 30-jährige Angeklagte gab zum Auftakt vor dem Landgericht zu, am 30. Mai vergangenen Jahres eine ehemalige Kundin geschlagen, getreten und anschließend erstochen zu haben. Die 86-Jährige war noch in ihrer Essener Wohnung an den Folgen ihrer schweren Verletzungen gestorben.