Züge umgeleitet : Hauptbahnhof in Essen zwischenzeitlich gesperrt

Ein Feuerwehrauto im Einsatz (Symbolbild). Foto: Christian Breuer

Essen Der Hauptbahnhof in Essen ist wegen eines Feuerwehreinsatzes am Samstag zu großen Teilen gesperrt worden. Fernverkehrszüge zwischen Duisburg und Dortmund wurden umgeleitet. Die Halte in Essen und Bochum entfallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Halte in Essen und Bochum entfielen. „Mit Reisezeitverlängerung muss gerechnet werden“, hieß es in dem Tweet. Gegen 20 Uhr war der Bahnhof nach Bahn-Angaben wieder frei für Fernverkehrszüge.

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte am Samstagabend, dass vermutlich ein Vogel in einen Transformator geflogen sei und es dadurch einem Brand kam. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben. Die Feuerwehr hätte den Brand aber unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde demnach niemand.

(felt/hebu/dpa)