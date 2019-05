Polizeieinsatz in Essen : Mann würgt Polizist bei Routinekontrolle

Polizeieinsatz in Essen

Essen Bei einem Routineeinsatz im Essener Hauptbahnhof ist ein 35 Jahre alter Bundespolizist gewürgt worden. Tatverdächtig ist ein 30 Jahre alter, polizeibekannter Mann.

Er sollte überprüft werden, nachdem er sich in einer Toilette eingeschlossen hatte. Als er die Beamten beschimpfte, wurde er zur Wache gebracht, wie die Bundespolizei am Freitag berichtete. Dort griff er den 35-Jährigen an und würgte ihn mit beiden Händen solange, bis beide Männer zu Boden gingen.