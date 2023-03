Prügelei in Essen Streit unter Frauen eskaliert – 21-Jährige verliert Zahn

Gegen 6.15 Uhr wandte sich ein 19-Jähriger an die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen und gab an, dass er soeben Zeuge einer Schlägerei geworden sei. Im Bahnhof trafen die Beamten dann auf die 21-jährige Geschädigte sowie einen weiteren Zeugen. Die beiden Männer haben in der Nähe des Taxistandes am Südausgang eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Frauen beobachtet. Dabei sollen sich die Beteiligten untereinander mittels Faustschlägen gegenseitig attackiert haben.