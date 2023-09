Angeklagter schweigt Schüsse mit Kalaschnikow auf Zeitungsboten aus Hattingen

Nach Schüssen mit einer Kalaschnikow auf einen Zeitungsboten muss sich ein Mann aus Oberhausen seit Mittwoch vor Gericht verantworten. Der Angeklagte soll in der Nacht auf den 11. März dieses Jahres in Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) mehrere Schüsse auf das Auto des Zeitungsboten abgegeben haben. Das damals 33 Jahre alte Opfer wurde an der Hand und am Arm getroffen. Zum Prozessauftakt am Essener Landgericht äußerte sich der 32-jährige Deutsche noch nicht zu den Vorwürfen. Die Anklage lautet auf Mordversuch und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.