Unklare Bedrohungslage Großer Polizeieinsatz an Einkaufszentrum in Essen

Wegen einer unklaren Bedrohungslage läuft ein größerer Polizeieinsatz an einem Einkaufszentrum in der Innenstadt von Essen. „Wir haben Hinweise auf eine Drohung gegen das Einkaufszentrum Limbecker Platz erhalten“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. „Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit“, betonte er.