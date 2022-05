Grund für Einsatz unklar : Großer Polizeieinsatz an zwei Schulen in Essen – beide geschlossen

Essen In Essen ist die Polizei an zwei Schulen in größerem Umfang im Einsatz. Die Polizei wollte erst einmal keine Angaben zu dem Grund des Einsatzes machen.

In Essen ist die Polizei an zwei Schulen in größerem Umfang im Einsatz. „Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz am Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck“, schrieb die Polizei auf Twitter am Donnerstagmorgen. Kurz darauf berichtete sie via Kurznachrichtendienst: „Der Polizeieinsatz betrifft auch die Realschule am Schloss Borbeck. Beide Schulen bleiben heute zunächst geschlossen.“