Protest in Essen : Greenpeace demonstriert mit tonnenschwerer Walflosse vor RWE-Zentrale

Protest in Essen

Greenpeace demonstriert vor der RWE-Zentrale in Essen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Essen Mit einer Wal-Schwanzflosse haben Greenpeace-Aktivisten vor der RWE-Zentrale gegen Unterwasserbohrungen vor Westaustralien protestiert. Die Organisation kritisiert zudem, dass RWE zu den größten Abnehmern des in Australien gewonnenen Flüssiggases gehören könnte, welches erst in drei Jahren verfügbar ist.

Mit einer Wal-Schwanzflosse und Walgesängen aus Lautsprechern haben Greenpeace-Aktivisten am Dienstag vor der Zentrale des Energieversorgers RWE in Essen gegen Unterwasserbohrungen vor Westaustralien protestiert. Durch die geplanten Bohrungen werde der Lebensraum von Haien und Walen in der Region bedroht. Um darauf aufmerksam zu machen, habe man mit der rund 1,5 Tonnen schweren und zweieinhalb Meter hohen, aus Holz und Metall gebauten Walfluke, wie die Flosse genannt wird, den Wal symbolisch von Australien nach Essen bringen wollen, betonte ein Greenpeace-Sprecher.