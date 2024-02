Auf dem Weg nach Bayern GPS-Tracker überführt Fahrradbande in Essen – Diebesgut von über 110.000 Euro

Am 8. Januar (Montag) wurden drei mutmaßliche Fahrraddiebe, denen Taten in Essen in vorgeworfen werden, in Zusammenarbeit mit bayrischen Kollegen in Regensburg festgenommen. Drei weitere Tatverdächtige konnten am 10. Januar (Mittwoch) überführt werden. Bei ihnen wurden Räder und E-Scooter in einem Gesamtwert von über 110.000 Euro sichergestellt.