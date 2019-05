Polizei in Essen sucht Zeugen : Gruppe prügelt auf Gleisarbeiter ein - Mann schwer verletzt

Essen Eine Gruppe junger Männer hat am Dienstagabend Gleisarbeiter am Steeler Ost-Bahnhof angegriffen. Ein 25-Jähriger wurde durch einen Schlag auf den Kopf schwer verletzt.

Am Dienstag gegen 23 Uhr haben etwa fünf jüngere Männer Gleisarbeiter am Steeler-Ost-Bahnhof immer wieder während ihrer Arbeit angepöbelt, berichtet die Polizei. Die aggressive Gruppe war vermutlich alkoholisiert. Ein 25-jähriger Gleisarbeiter wurde von ihnen mit Gegenständen beworfen, weshalb er schützend seine Hände über dem Kopf hielt, wie die Polizei mitteilt. Als er seine Augen wieder öffnete, haben ihm zwei Männer womöglich mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen, so die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.