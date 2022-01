Anwohner müssen Wohnungen verlassen : Geldautomat der Deutschen Bank in Essen gesprengt

Essen Am Montagmorgen bietet sich ein Trümmerfeld in Essen. Dort wurde in der Nacht ein Geldautomat gesprengt. Zwei Unbekannte flohen mit einem Audi.

Auf der Kupferdreher Straße in Essen hörten Anwohner in der Nacht zu Montag eine laute Explosion. Gegen 3.20 Uhr haben Unbekannte einen Geldautomat der Deutschen Bank gesprengt. Anschließend flohen zwei Männer mit einem Audi. Von ihnen fehlt jede Spur.

Bei der Sprengung kam es zu einem erheblichen Sachschaden. Glassplitter von Fensterscheiben liegen auf der Straße. Der Bereich ist auch am Montagmorgen noch gesperrt, die Polizei leitet den Verkehr um.

Der Automat befindet sich unter einem Wohnhaus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auch angrenzende Geschäfte haben Schaden davon getragen. Die Anwohner müssen erstmal ihre Wohnungen verlassen. Ein Experte prüft, ob sich noch mehr Sprengstoff in der Bank befindet.

Die Aufräumarbeiten werden noch einige Zeit andauern. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen eingeleitet. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, ist noch unklar.

