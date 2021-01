Polizei durchsucht Wohnungen : Fünf Festnahmen nach Silvester-Ausschreitungen in Essen

Fünf Festnahmen nach Silvester-Ausschreitungen in Essen

Polizisten kontrollieren in der Silvesternacht einen Mann in Essen. Knapp zwei Wochen nach den Ausschreitungen hat die Polizei fünf Verdächtige vorübergehend festgenommen (Archivbild). Foto: dpa/Markus Gayk

Essen Knapp zwei Wochen nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht in Altenessen hat die Polizei insgesamt fünf Verdächtige vorübergehend festgenommen. Die jungen Männer hatten Scheiben eingeschlagen und Feuer gelegt.

Am frühen Montag- und Dienstagmorgen seien sechs Wohnungen in dem Essener Stadtteil durchsucht und Mobiltelefone sichergestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Verdächtigen seien junge Männer zwischen 17 und 20 Jahren. Die Polizei hatte zuvor Fahndungsfotos veröffentlicht, die aus einem nach den Taten verbreiteten Internet-Video stammten.