Seniorin erliegt ihren Verletzungen Auto fährt 85-jährige Fußgängerin in Essen an

In Essen ist eine 85 Jahre alte Frau nach Angaben der Polizei beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Sie starb am Montagabend noch an der Unfallstelle, wie es am Dienstagmorgen weiter hieß. Zu dem Unfall mit dem Wagen eines 60-jährigen Mannes im Stadtteil Borbeck kam es nach ersten Erkenntnissen im Bereich einer Querungshilfe für Fußgänger. Zu den genauen Umständen wird noch ermittelt.