Hauptbahnhof in Essen : Frau wirft mit Flaschen auf Passanten und tritt Polizist zwischen die Beine

Hauptbahnhof in Essen

Der Vorfall ereignete sich am Essener Hauptbahnhof. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Essen Eine 53-Jährige soll am Essener Hauptbahnhof gezielt mit Flaschen auf Passanten geworfen haben. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Bundespolizei wehrte sie sich mit Händen und Füßen und trat einen Beamten unter anderem zwischen die Beine.

Am Sonntagnachmittag, 30. Oktober, soll eine Frau am Essener Hauptbahnhof Reisende gezielt mit Flaschen beworfen haben. Während der Kontrolle durch die Bundespolizei leistete die 53-Jährige zudem heftigen Widerstand und wurde schlussendlich in Gewahrsam genommen.