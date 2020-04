Frau an Wohnungstür angegriffen und schwer verletzt

Überfall in Essen

Essen Unbekannte Täter haben eine Frau in Essen an ihrer Wohnungstür angegriffen und schwer verletzt. Unter den drei Angreifern war auch eine Frau.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sind die Täter geflüchtet und die Hintergründe der Tat noch unklar. Die 26-Jährige wurde am Freitagabend von einem alarmierten Notarzt versorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.