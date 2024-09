Brand in Essen Feuerwehr rettet Mann aus Wohnung – lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Essen-Bochold lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, drang bereits Rauch aus einem Fenster im zweiten Stock, als die Einsatzkräfte an dem Mehrfamilienhaus eintrafen. Anrufern zufolge habe es zuvor einen Knall gegeben. Die Feuerwehrleute fanden in der verrauchten Wohnung einen Mann, der nicht mehr ansprechbar war. Er wurde aus dem Apartment und in ein Krankenhaus gebracht.