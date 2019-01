Das Tier hat nicht überlebt: Mann wirft Hund in Essen in die Ruhr

Mann wirft Hund in Essen in die Ruhr

Essen Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in Essen dabei beobachtet wurde, wie er seinen Hund von einer Brücke in die Ruhr geworfen hat. Das Tier konnte nur noch tot geborgen werden.

Zwei Frauen sahen am Samstag, 29. Dezember 2018, den Mann mit einem angeleinten Hund gegen 20.30 Uhr auf der Schlossbrücke in Essen. Nach ihrer Aussage hob der Mann den etwa 50 Zentimeter großen, hellbraunen Hund hoch und warf ihn über das Geländer in den Fluss.