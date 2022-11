Tierischer Einsatz in Essen : Feuerwehr befreit Katze – und zerlegt dafür Auto

Die Feuerwehr in Essen rückte am Samstag zu einem tierischen Einsatz aus. Foto: Feuerwehr Essen

Essen Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr in Essen am Wochenende. Eine Katze hatte sich in einem Auto versteckt und wollte gerettet werden.

Um die Katze aus dem Motorraum zu befreien, haben die Einsatzkräfte das Auto auseinanderbauen müssen. Das schwarz-weiß gescheckte Tier hatte sich den Angaben zufolge hinter der Unterbodenverkleidung versteckt. Es wollte nicht freiwillig herauskommen. Die Besitzer des Wagens hatten ihr Miauen gehört und die Helfer alarmiert. Also wurde das Auto mit Lufthebern angehoben und mit Rüsthölzern gestützt. Anschließend wurden der rechte Vorderreifen und Teile des Radkastens entfernt.

Schließlich war die Katze freigelegt und flüchtete fauchend aus dem Motorraum, wie es in er Mitteilung hieß. Passanten war es zuvor noch gelungen, Fotos von ihr zu machen und im Netz zu teilen, damit ihre Besitzer Bescheid wissen. Schließlich wurde das Auto wieder zusammengesetzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen.

(toc/dpa)