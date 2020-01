Rettungseinsatz in Essen : Feuerwehr befreit hilfloses Pferd aus Schlammgrube

Essen Ein völlig hilfloses Pferd ist in Essen aus einer Schlammgrube gerettet worden. Es dauerte drei Stunden, um das unterkühlte Tier zu befreien.

Ein völlig hilfloses Pferd ist in Essen aus einer Schlammgrube gerettet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Tier am Samstagabend im Bereich einer Baustelle in dem sumpfigen Boden versunken. Zunächst versuchte die Baufirma, das Tier zu retten, was aber nicht gelang.