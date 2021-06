Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen : Explosive Chemikalie in Essen unschädlich gemacht

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Essen fahren auf das Betriebsgelände des TÜV Nord. Dort wurde in einem vergessenem Behälter Quecksilberoxicyanid gefunden (Archivbild). Foto: dpa/Caroline Seidel

Update Essen Unter großen Sicherheitsvorkehrungen ist am Sonntag in Essen eine hochexplosive Chemikalie in einem Gebäude des TÜV Nord unschädlich gemacht worden. Der Einsatz zur Entsorgung der quecksilberhaltigen Chemikalie im Stadtteil Frillendorf ist erfolgreich abgeschlossen worden.

Das teilte die Stadt Essen am Nachmittag mit.

Eine Spezialfirma hatte den in einem Panzerschrank gelagerten Behälter mit der kristallisierten Chemikalie geöffnet und sie verdünnt. Von der Chemikalie gehe keine Gefahr mehr aus, ein Transport in mehreren Behältern sei möglich. Die Behälter würden in eine Verbrennungsanlage gebracht, hieß es weiter.

Für die Aktion war der Fundort am Morgen in einem Radius von 200 Metern abgeriegelt und evakuiert worden. Etwa 50 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Am Nachmittag konnten sie zurückkehren. Vor Ort waren zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte. Die Feuerwehr war für einen ABC-Einsatz ausgerüstet.

Der Behälter mit dem explosiven Quecksilberoxicyanid im Gebäude des TÜV Nord war bei der Auflösung eines Labors entdeckt worden. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers lagerte die Chemikalie bereits seit vielen Jahren in dem Gebäude, da sie seit den 1970er Jahren nicht mehr verkauft werde.

