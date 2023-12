„Die Straße gleicht einem Trümmerfeld“ Leiche nach Explosion in Essener Wohnhaus gefunden

Einen Tag nach der Explosion in einem Wohnhaus in Essen ist am Sonntag in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses eine Leiche gefunden worden. Ob es sich dabei um einen derzeit noch vermissten Bewohner handelt, war zunächst unklar. Die Leiche sei noch nicht identifiziert, teilte eine Polizeisprecherin in der Nacht zu Montag mit. Nach der Explosion am Samstagabend im Stadtteil Steele galt der Bewohner der von der Explosion betroffenen Wohnung als vermisst.