„Wir ermitteln in alle Richtungen“ Nach Explosion mit einem Toten in Essen – Ursache weiter unklar

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Essen mit einem toten und einem schwerverletzten Menschen läuft die Suche nach der Ursache. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. „Ein Unfall ist denkbar, aber auch eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung.“ Am Samstagabend war es in der Erdgeschosswohnung, die mit Gas beheizt wurde, zu einer Detonation gekommen. Das Haus und die angrenzende Straße samt parkenden Autos wurden verwüstet.