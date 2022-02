„Wir ermitteln in alle Richtungen“ : Feststellung der Brandursache in Essen kann noch Wochen dauern

Essen Wie konnte es zu diesem Feuer-Inferno in Essen kommen? Die Ermittlungen sollen sich noch mehrere Wochen ziehen. Eins steht fest: Das Haus muss abgerissen werden.

Nach dem Großbrand in einem Essener Wohnkomplex rechnen die Behörden nicht mit schnellen Ergebnissen zur Ursache des Feuers. „Das kann noch Wochen dauern“, sagte Essens Polizeisprecher Matthias Werk der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Nach dem Einsatz eines Spezial-Roboters am Dienstag hätten erstmals Brandermittler und Sachverständige einer Spezialfirma kleine Teile des völlig ausgebrannten Gebäudes betreten und sich vorsichtig einen ersten Eindruck verschaffen können. „Ergebnisse können wir aber noch nicht vermelden. Wir ermitteln weiter in alle Richtungen“, sagte Werk.

Bei dem Feuer am Montag hatte der viereinhalbstöckige Wohnkomplex in sehr kurzer Zeit komplett in Flammen gestanden, 35 Wohnungen brannten völlig aus, insgesamt 39 können nicht mehr benutzt werden. 128 Menschen müssten sich eine neue Unterkunft suchen. Nach Auskunft des Eigentümerunternehmens Vivawest entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Der betroffene Wohnkomplex müsse abgerissen werden, hatte Vivawest-Chef Uwe Eichner am Dienstag erklärt.