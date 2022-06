Hunderte Beteiligte : Ein Schwerverletzter nach Massenschlägerei in Essen

Bei einer Massenschlägerei ist ein Mann schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Essen Ein 30-Jähriger ist bei einer Massenschlägerei in Essen mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. An der Schlägerei waren hunderte Personen beteiligt.

Bei einer Massenschlägerei mit mehreren Hundert Beteiligten im Essener Stadtteil Altendorf ist ein 30-jähriger Mann wohl durch eine Stichwaffe schwer verletzt worden. Mindestens zwei weitere Personen wurden vermutlich ebenfalls im Zuge der Auseinandersetzung am Samstagabend verletzt, wie die Polizei mitteilte. Es gebe erste Hinweise darauf, dass Auslöser der Schlägerei die Eskalation eines Streits zwischen Großfamilien gewesen sei.

Im Bereich zwischen Helenenstraße und Siemensstraße kam es zu schweren körperlichen Angriffen zwischen den Beteiligten - die dafür unter anderem Möbel und Geschirr, aber auch Messer und Stöcke nutzten. Der schwer verletzte Mann wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Einer der beiden leichter Verletzten wurde bereits aufgrund eines Raubdelikts von der Polizei gesucht. Der Mann wurde festgenommen.

(kag/dpa)