Essen: Ein Angeklagter im Fall der Gruppenvergewaltigung ist frei

Prozess in Essen

Essen Ein 20-Jähriger, der gemeinsam mit vier jungen Männern Mädchen vergewaltigt haben soll, ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Er hatte sich geständig gezeigt.

Eine Gruppe junger Männer soll im Ruhrgebiet sieben Mädchen zum Sex gezwungen haben. Seit Juli läuft der Prozess am Landgericht Essen gegen die fünf Angeklagten zwischen 17 und 24 Jahren.

Am Mittwoch ist einer der Angeklagten aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Der 20-Jährige hatte sich geständig gezeigt. „Ich stehe zu allen Taten und will mich bei den Opfern entschuldigen für mein Verhalten“, hatte er am ersten Prozesstag über seinen Anwalt verlesen lassen.