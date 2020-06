Einsatz in Essen : Drei Verletzte durch Hundebisse bei Polizei-Einsatz

Essen Bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei sind in Essen drei Menschen durch Bisse von Polizeihunden verletzt worden. Eine Gruppe Männer soll zuvor die Beamten angegriffen haben.

Zudem wurde eine Polizistin bei einem Angriff leicht verletzt, wie die Polizei in Essen in der Nacht zum Freitag mitteilte. Demnach waren die Beamten am Donnerstagabend zunächst zu einer Schlägerei in einem Linienbus gerufen worden. Als zwei Beamte mit Polizeihunden an der Haltestelle eintrafen, sollen mehrere Männer die Polizisten attackiert haben.