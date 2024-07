Verletzte Wanderer in Essen So gefährlich ist der Riesen-Bärenklau

Einzelne neue Keimlinge können ausgegraben oder mit der Hacke entfernt werden. „Sehr wirksam ist es, im April/Mai die Wurzelverdickung bis in Spatentiefe auszugraben“, heißt es beim Grünflächenamt der Stadt Münster. Dann sei ein Neuaustrieb kaum möglich. Während der Blüte ab Juni kann der Blütenstängel kurz vor dem vollen Erblühen der Dolde abgehackt werden. Man sollte dabei Handschuhe tragen und nicht in der prallen Sonne arbeiten. Haben sich schon Früchte gebildet, müssen sie entsorgt werden, da sie nachreifen können. Die Fruchtstände dürfen auf keinen Fall in den Kompost, sondern müssen in die Restmülltonne. Auf größeren Flächen eignet sich nach Angeben des Grünflächenamts die Mahd der Pflanzen. „Damit beginnt man am besten kurz vor der Blüte. Dann wird die Pflanze am meisten geschwächt“, teilt das Amt mit. Die Mahd müsse allerdings in kurzen Abständen mehrmals wiederholt werden, da der Riesen-Bärenklau sofort wieder nachtreibt und neue Blüten ausbildet. Meistens befinden sich bereits Samen im Boden. „Daher müssen die Wuchsorte immer wieder kontrolliert werden, um nachwachsende Pflanzen sofort entfernen zu können“, heißt es.