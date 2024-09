Nicht das erste Delikt Chipstüte und Energydrink gestohlen – 20-Jährige in U-Haft

Eine kleine Beute hatte für eine Ladendiebin in Essen große Folgen: Die 20-Jährige soll in einem Discounter am Hauptbahnhof eine Tüte Chips und einen Energydrink gestohlen haben und sitzt nun in U-Haft, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Grund: Die Wohnungslose war von der Staatsanwaltschaft Essen per Haftbefehl gesucht worden. Ein Ladendetektiv hat die Frau am Freitag bei dem Diebstahl im Discounter gestellt.