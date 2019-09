Nach Unglück bei Open-Air-Konzert : Zahl der Verletzten in Essen steigt auf 29

Essen Nach dem Einsturz einer LED-Wand während eines Open-Air-Konzerts am Essener Baldeneysee ist die Zahl der Verletzten auf 29 gestiegen.

Eine weitere Frau sei nach dem Auftritt der Rapper Marteria und Casper am Samstag schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Sie habe sich erst einige Tage später bei der Polizei gemeldet. Bisher waren die Behörden von 28 Verletzten ausgegangen - zehn Menschen kamen ins Krankenhaus, zwei schwebten kurzzeitig in Lebensgefahr.