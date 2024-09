Über Rot gefahren? Auf dem Weg zum RÜ Oktoberfest in Essen – 23 Verletzte bei Bus-Unfall

Vier Menschen kamen ein Krankenhaus, 19 wurden vor Ort behandelt. „Durch die Wucht der Kollision wurde der Beifahrer des Pkw in dem Fahrzeug eingeklemmt. Sowohl er als auch der Fahrer wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt“, so die Feuerwehr. „Durch den Einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten wurde der Beifahrer zügig aus dem Pkw befreit, dem Rettungsdienst übergeben und anschließend mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert.“