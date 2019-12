Tradition in Essen-Burgaltendorf : Kirche stoppt nächtliches Glockengeläut und bekommt Shitstorm

Essen Eine Kirche im Essener Stadtteil Burgaltendorf hat das traditionelle Läuten der Kirchenglocken in der Nacht beendet. Die Gemeinde kritisiert die Entscheidung. Nun sieht sich der Pfarrer ständigen Diskussionen ausgesetzt.

Die Kirchenleitung der katholischen Gemeinde Herz-Jesu in Essen-Burgaltendorf sieht sich einem „Shitstorm“ ausgesetzt. „Dass die Entscheidung des Gemeinderates, das Geläut der Pfarrkirche zwischen 23 und 6 Uhr auszusetzen, so eine Aufregung verursacht, haben wir nicht kommen sehen", sagte der zuständige Pastor Hans-Ulrich Neikes am Donnerstag in Essen.