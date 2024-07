A42 bei Essen Brennender Autokran – Autobahn stundenlang gesperrt

Nach dem Brand eines Autokrans bleibt die Autobahn 42 zwischen den Anschlussstellen Gelsenkirchen-Heßler und Essen-Altenessen in Fahrtrichtung Duisburg noch stundenlang gesperrt. Dort geriet am Nachmittag der Motor des Krans in Brand, wie die Feuerwehr Essen mitteilte. Der Fahrer habe den Kran noch rechtzeitig verlassen können. Niemand sei verletzt worden.