Auch Essener Gericht bedroht : Polizei ermittelt nach Drohmails an Moscheen in NRW

Dortmund/Essen Nach den Sprengstoffdrohungen gegen vier Moscheen in Nordrhein-Westfalen sucht die Polizei nach Hinweisen auf den oder die Verfasser der Drohmails. Auch in einem Gericht in Essen gab es eine Drohung.

„Die Ermittlungen laufen“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Dortmund. Der Hintergrund der Drohungen vom Mittwoch war demnach zunächst weiter unklar. Bei Durchsuchungen der betroffenen Moscheen hatte die Polizei keinen Sprengstoff gefunden.

Die Bombendrohungen hatten sich gegen Moscheen in Essen, Unna und Hagen gerichtet, zudem wurde eine ähnliche Drohung gegen eine Moschee in Bielefeld bekannt. Im Zuge der Ermittlungen wird nun auch geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bombendrohungen gibt. Die Polizei evakuierte die betroffenen Moscheen, gab aber später Entwarnung.

Am Donnerstagmorgen um kurz nach 9 Uhr gab es zudem eine Bombendrohung gegen das Essener Land- und Amtsgericht. Dort sei eine Bombe deponiert, drohte ein Unbekannter. Die Polizei geht nach aktuellem Stand nicht von einer konkreten Gefahr aus. Das Gerichtsgebäude wurde zur Sicherheit geräumt. Der Verkehr in der Umgebung ist derzeit beeinträchtigt.

(mba/AFP)