Essen: Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss entschärft werden

Fünf-Zentner-Bombe muss in Essen entschärft werden

Essen Bei Bauarbeiten ist in Essen-Rüttenscheid eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Fünf-Zentner-Blindgänger soll noch am Samstag entschärft werden.

Wie Stadt und Feuerwehr mitteilten, wurde die Bombe am Samstag bei Tiefbauarbeiten in Essen-Rüttenscheid an der Zweigertstraße gefunden.