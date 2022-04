Entschärfung am Donnerstag : Blindgänger in Essen gefunden

Essen Im Essener Stadtteil Bochold ist bei Sondierungsarbeiten eine Bombe gefunden worden. Die Bombe wird am Donnerstag entschärft. Es kann zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen.

Im Essener Stadtteil Bochold ist am Mittwoch bei Sondierungsarbeiten an der Erdwegstraße ein Blindgänger gefunden worden. Die britische Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder wird erst am Donnerstag entschärft, da die Evakuierung eine längere Vorlaufzeit benötigt. In der Zwischenzeit wird die Fundstelle überwacht. Mit der Evakuierung werde ab 8.30 Uhr begonnen, teilt die Stadt Essen auf ihrer Homepage mit.