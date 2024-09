Fall muss neu verhandelt werden BGH hebt Verurteilung von Essener Oberarzt wegen Totschlags an Coronapatient auf

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Verurteilung eines ehemaligen Oberarztes aus Essen wegen Totschlags an einem Coronapatienten aufgehoben. Ein weiteres Urteil gegen den Mann wegen zweifachen versuchten Totschlags bleibt dagegen bestehen, wie der BGH am Montag in Karlsruhe mitteilte. Das Essener Landgericht hatte festgestellt, dass der Arzt insgesamt drei schwer kranken Patienten auf der Intensivstation Kaliumchlorid in tödlicher Dosierung verabreicht hatte, nachdem die Behandlung abgebrochen worden war und die Patienten im Sterben lagen.Nach Aussage der Verteidigung wollte der Arzt damit das Sterben erleichtern. (Az. 4 StR 138/22 und 4 StR 10/23)