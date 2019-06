Einsatz in Altendorf : Bewaffneter Mann kündigt Suizid an und wird von Polizei erschossen

Essen Hat es ein 32-Jähriger aus Essen darauf angelegt, von der Polizei getötet zu werden? Am Telefon hatte er zuvor seinen Suizid angekündigt.

Im Zusammenhang mit einem angekündigten Suizid hat die Polizei in Essen einen Mann erschossen, der mit einem Messer bewaffnet war. Seine Selbsttötung hatte der 32-Jährige am frühen Dienstagmorgen per Notruf angekündigt. Im Essener Stadtteil Altendorf sei die Polizei dann auf einen Mann getroffen, der sich ein Messer an den Hals gehalten habe, sagte ein Sprecher der Polizei Bochum. Er sei hochemotional gewesen.